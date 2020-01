Il GAL Nebrodi Plus nell’ambito dell’attività istituzionale di animazione territoriale ha organizzato un incontro pubblico per la presentazione del Bando “Fondo sociale Europeo 2014-2020 – Formazione per la Creazione di Nuova Occupazione”.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio, alle 16, presso il salone delle conferenze di UniPegaso del palazzo Agorà a Sant’Agata di Militello. Nel video le interviste a Francesco Calanna e Giusy Maniaci