Op.”Nebrodi”: disposte tre scarcerazioni, tra cui il sindaco di Tortorici

Il gip di Messina Salvatore Mastroeni ha revocato la misura degli arresti domiciliari per il sindaco di Tortorici Emanuele Galati Sardo; nello stesso tempo è stata revocata la custodia cautelare in carcere per Rosa Maria Faranda, difesa dall’Avvocato Laura Todaro e dall’Avvocato Fabio Armeli Iapichino.

E’ stata inoltre revocata la misura degli arresti domiciliari per Barbara Crascì, difesa dell’Avvocato Laura Todaro. Tutti e tre sono indagati nell’ambito dell’Operazione “Nebrodi”.

Le revoche dei provvedimenti cautelari sono stati disposti a seguito degli interrogatori che si sono svolti in questi giorni.