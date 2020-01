Messina: scala il pilone senza protezioni, il video impazza sul web

Ha scalato il pilone di Torre Faro a mani nude, senza alcuna corda o protezione e, non contento, una volta in cima si è cimentato anche in pericolose acrobazie.

Dire pazzia forse non basta, ci vogliono anche coraggio e incoscienza, per affrontare una sfida del genere, che dà sicuramente una scarica adrenalinica non da poco.

Stiamo parlando del collettivo polacco “Bnt psycho vlog 202” che nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video in cui un ragazzo sale in cima al pilone del faro di Messina e fa anche una verticale senza alcuna protezione a 230 metri d’altezza.

Il video mette i brividi e il gesto non è certamente da emulare, seppur le immagini siano decisamente “spettacolari”. A ciò si deve probabilmente l’elevatissimo numero di clic ricevuto dagli utenti della rete, più di 250.000.

Le immagini sono state girate all’alba, scelta strategica per godersi la vista dello stretto di Messina e probabilmente per non essere fermati dalle forze dell’ordine al momento della scalata. Il gruppo non è nuovo ad imprese del genere, anche in Sicilia. Avevano infatti scalato il vulcano Etna fino al cratere fumante.

Questa impresa, compiuta in un modo insolito quanto spericolato, certamente può essere utile per far scoprire la bellezza di Messina dall’alto e farla viaggiare, per via telematica, in tutto il globo.