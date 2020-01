Capri Leone festeggia i 100 anni di nonna Giuseppa

Grande festa ieri mattina a Capri Leone per il compleanno numero 100 della signora Giuseppa Lama.

Dopo la messa celebrata da Padre Vicario, la neo centenaria, circondata dai parenti ed accompagnata dai 2 figli Vittorio e Renato, ha ricevuto l’omaggio della amministrazione comunale accompagnata dalla polizia municipale con il gonfalone del comune.

Quindi il brindisi, il taglio della torta e la consegna di una targa ricordo alla festeggiata.

La signora Giuseppa, stimata e conosciuta da tanti a Rocca per la sua gentilezza, per i suoi valori, e per i lunghi anni trascorsi al lavoro presso l’attività commerciale di famiglia, ha attraversato un importante pezzo della storia di Capri Leone e, citando le parole del sindaco Filippo Borrello, rappresenta le grandi donne che come mogli, madri e instancabili lavoratrici hanno contribuito a far crescere la comunità del piccolo centro nebroideo.

Dopo gli auguri delle istituzioni l’affetto della cittadinanza ha travolto sui social la nonnina di Rocca.