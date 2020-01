Piraino, Torre delle Ciavole: sulla SS 113 via ai lavori entro marzo

È in corso la procedura di gara che l’11 febbraio porterà all’individuazione della ditta che eseguirà i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Strada statale 113, nel territorio di Piraino, in località Torre delle Ciavole.

Il tratto dell’importante arteria, vitale per i comuni del territorio, dal 2008 è interessato da crolli e smottamenti, che in passato hanno portato anche allo stop della circolazione, causando l’isolamento di Gioiosa Marea.

L’ultimo crollo, proprio la vigilia di Natale, ha rappresentato un grosso pericolo per gli utenti e solo qualche giorno fa l’Anas ha rassicurato il sindaco Ruggeri che i lavori, per un importo di 600mila euro, partiranno entro il mese di marzo.