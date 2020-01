Il poliambulatorio Pietro e Paolo, sito in via Italia 6 a Rocca di Caprileone, in collaborazione con lo studio di Otorinolaringoiatria del Prof. A. Tanzariello e del dott. V. Tanzariello, organizza per venerdì 31 gennaio 2020, a partire dalle ore 10.00, uno screening ORL (otorinolaringoiatria) gratuito.

La prenotazione per lo screening gratuito è obbligatoria. Basterà chiamare la segreteria del poliambulatorio, che è possibile contattare allo 0941-958088.