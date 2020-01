Camion finisce su una casa in contrada Picasi di Militello Rosmarino

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, in Contrada Picasi di Militello Rosmarino.

Un camion, di proprietà della ditta che sta eseguendo i lavori di passaggio della fibra ottica, per cause in corso di accertamento (probabilmente per il mancato inserimento del freno di stazionamento) ha iniziato a scivolare da una discesa, colpendo un furgone della stessa ditta, precipitato in un dirupo, e finendo la sua corsa sul tetto di un’abitazione.

Fortunatamente non ci sono feriti, poiché in quel momento nessuno si trovava a bordo dei due veicoli.

Gravi i danni riportati dall’abitazione, mentre è andato totalmente distrutto il furgoncino precipitato dalla collina.