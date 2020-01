Torrenova, cacciatore palermitano trovato morto

Sarebbe stato un malore, forse un infarto, a cogliere, nella notte un cacciatore palermitano 58enne trovato morto questa mattina, nel territorio di Torrenova.

L’uomo era giunto in localitá Rizzo con un gruppo di amici per una battuta di caccia e ha trascorso la notte insieme a loro in un casolare.

Questa mattina, al risveglio però, i suoi compagni lo hanno trovato morto. Inutili i soccorsi, immediatamente allertati. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di S. Agata Militello e il medico legale, che avrebbe accertato che il 58enne ha avuto un infarto.

La salma, secondo indiscrezioni, sarebbe già stata restituita ai familiari.