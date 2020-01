Spacciatore arrestato a Ragusa, percepiva reddito di cittadinanza

Uno spacciatore è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza di Ragusa. Durante l’operazione le fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente 47 grammi di cocaina e oltre 1.100 euro ritenuti provento dello spaccio.

Accertamenti hanno permesso di verificare che l’uomo percepiva il reddito di cittadinanza, che gli è stato subito revocato. Gli investigatori hanno denunciato in stato di libertà un suo complice, sul quale sono in corso approfondimenti da parte dell’Inps per verificare se esistono i presupposti per il mantenimento del reddito di cittadinanza che anche lui percepisce.