Orlandina alla volta di Agrigento. Palla a due alle 18.00, Jon Elmore pronto all’esordio

Domani pomeriggio, con palla a 2 prevista per le ore 18.00, tornerà in campo l’Orlandina Basket, in un fondamentale derby contro la Fortitudo Agrigento. La squadra di coach Cagnardi veleggia nelle sfere alte della classifica, occupando il terzo posto in classifica a quota 22. La gara non sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente a causa della limitazione territoriale imposta dalla LNP.

I biancoazzurri potranno comunque contare sul nuovo acquisto Jon Elmore, che si è presentato così ai tifosi

“Sono felice di essere qui. So che la squadra ha avuto qualche alto e basso in questi mesi a causa degli infortuni, ma dalle prime impressioni che ho avuto ho capito che qui c’è voglia di lavorare e migliorarsi ogni giorno.

A Trieste non è stata la migliore esperienza possibile, ma mi è servita per imparare a capire come si gioca in Italia e in Europa e spero di mettere questa esperienza al servizio di capo d’orlando.

La mia esperienza a Marshall University è stata fenomenale, sono stati quattro anni stupendi, grazie soprattutto all’aiuto di coach Dan D’antoni. Ora però sono concentrato sul futuro. Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia dell’Orlandina Basket e di fare bene con la mia nuova squadra”