Domenica a Milazzo la 2^ selezione regionale di Miss Italia Sicilia

Domenica 19 Gennaio alle ore 18:30 si terrà la seconda selezione regionale Sicilia per il concorso di Miss Italia, nella splendida location di Villa Hera a Milazzo.

La serata, di cui è promotrice la responsabile provinciale Anna Salanitro e il responsabile regionale Sicilia Salvo Consiglio, sarà presentata da Antonello Consiglio affiancato dalla bellissima Desirée Mazza, Miss Villa Hera Milazzo 2019 e Miss Miluna Sicilia Est.

Durante l’evento, oltre al concorso delle partecipanti provenienti da tutto il comprensorio che sfileranno e saranno valutate dalla giuria di esperti, si esibiranno diversi artisti.

Suoneranno i violinisti Mirko e Valerio, noti per aver partecipato alla trasmissione di Rai2 i Fatti Vostri e per aver vinto il programma “A Voice for Music”; balleranno Aurora e Giada Anfuso, definite dalla stampa le nuove gemelle Kessler dopo la loro straordinaria partecipazione al programma “Ballando on the Road”, condotto da Milly Carlucci.

Infine il ragazzino prodigio vincitore di Sanremo Junior Davide Patti e vincitore festival canoro Vela D’oro Junior.

Una serata di divertimento, bellezza e, dunque, musica.