Acquedolci si prepara al Carnevale 2020

L’inizio del Tempo di Settuagesima o Tempo di Carnevale, per il 2020 è fissato per il prossimo 09 febbraio. La fatidica settimana dedicata ai festeggiamenti del carnevale, con le tradizionali sfilate di carri e gruppi mascherati, spettacoli, serate danzanti ed eventi che attraggono grandi e bambini, avrà inizio giovedì 20 febbraio e si concluderà il 25 febbraio giorno di Martedì Grasso.

Dopo i fatti di cronaca del febbraio 2018, quando alcuni carri realizzati per la tradizionale sfilata andare letteralmente in fumo e i capannoni comunali furono danneggiati in un rogo scoppiato a pochi giorni dall’inizio dei manifestazioni carnecialesche e lo stop obbligato dello scorso anno per le conseguenze dell’incendio sulle strutture, il 2020 segna il ritorno di uno dei carnevali storicamente più interessanti per i comprensorio nebroideo, quello di Acquedolci.