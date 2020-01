Patti, disposta la custodia cautelare in carcere per stalking

Il gip del tribunale di Patti Ugo Domenico Molina ha disposto la misura cautelare in carcere per un uomo di 47 anni; i fatti contestati si riferiscono al periodo che va da luglio a dicembre 2019.

Si contesta all’uomo stalking e lesioni ai danni dell’ex moglie e del figlio di quest’ultima, che hanno affidato la loro difesa all’avvocato Carmelina Virzì. La donna, a seguito di vessazioni e abusi, ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Patti. Per il giudice sussistono nel caso in oggetto gravi indizi di colpevolezza, che hanno giustificato la misura cautelare in carcere.