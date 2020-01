Capo d’Orlando: auto si ribalta sulla SP147, ferita una donna

Un incidente autonomo si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 16.45, sulla Strada Provinciale 147, che dal centro di Capo d’Orlando porta al Borgo di San Gregorio.

Una Peugeot 206, guidata da una donna di Sinagra, si è ribaltata per cause ancora da accertare, probabilmente a causa dello scoppio di una gomma. La donna, sulla sessantina, è stata trasportata all’Ospedale Barone Romeo di Patti: era cosciente e le sue condizioni non sembravano critiche.

La Peugeot è parzialmente distrutta, ma nessuna altra auto è stata coinvolta nell’incidente. Sul posto la Polizia Municipale di Capo d’Orlando, che indaga sulle cause dell’incidente ed i Vigili del Fuoco che hanno rimosso la macchina dalla strada.