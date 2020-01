Barcellona: Discarica Ponente, via alla perimetrazione

Proseguono i sopralluoghi sul tratto di litorale della Riviera di Ponente, dove le mareggiate hanno portato alla luce in tutta la sua portata la discarica che giaceva sotto la sabbia.

Anche stamattina tecnici dell’Arpa hanno lavorato sui luoghi interessati. Davanti all’area in questione, finita sotto i riflettori dei media nazionali, sono stati collocati segnali di divieto di addentrarsi nel tratto interessato.

Dopo l’adeguata e opportuna perimetrazione della zona in questione, le cui operazioni sono iniziate già oggi, si potrà procedere alle successive fasi che porteranno alla bonifica con i rifiuti che saranno caratterizzati dal personale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente. Come primo provvedimento, secondo quanto stabilito nella riunione tenutasi alla Regione Siciliana nella scorsa settimana, si procederà alla collocazione di una rete di contenimento.

Un accorgimento che si rende necessario per evitare che possibili nuove mareggiate possano disperdere la spazzatura in mare. Rimangono da capire i tempi per la realizzazione dello stesso. La speranza dei cittadini milazzesi e non solo è quella che quel pezzo di litorale possa essere bonificato e liberato per sempre dai rifiuti prima dell’arrivo della stagione estiva.