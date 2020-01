Sant’Agata, l’asilo nido comunale avvia progetti di psicopedagogia e musica

Una proposta educativa coinvolgente e multidisciplinare per sfruttare le straordinarie capacità di relazione ed apprendimento dei bambini. L’asilo nido comunale “Salvatore Lupica” di Sant’Agata Militello, infatti, è pronto ad offrire alcuni progetti educativi grazie al programma predisposto dall’assessorato ai servizi sociali del comune e finanziato con il fondo nazionale del sistema integrato di educazione ed istruzione, riparto annualità 2018.

Si tratta di progetti di psicopedagogia e propedeutica musicale rivolti a tutti i bambini dell’asilo nido. Il progetto di psicologia scolastica punta ad accompagnare ed aiutare i bambini nel conoscere ed esprimere le proprie emozioni, grazie alla guida di specialisti cme Eleonora Mangano e Ilenia Meneghini dell’associazione di promozione sociale “Libera-Mente”. L’attività musicale, di cui se ne occuperà l’associazione “Giuseppe Verdi” con il maestro Antonio Artino, è rivolto a stimolare i bambini nello sviluppo del loro processo cognitivo tramite la musica.

Queste attività si sommano ad altre iniziative come l’orto didattico, da allestire negli spazi verdi esterni ed il progetto spazio gioco, che prevede l’allestimento di una palestra all’interno della struttura di Cannamelata ed l’implementazione dell’area giochi esterna.

“Non possiamo infine dimenticare – come ricorda l’assessore Pulejo – le misure già poste in essere, grazie anche al supporto dei fondi Pac infanzia, per il potenziamento orario, l’implementazione del personale dell’asilo, che verrà formato anche con un corso di primo soccorso pediatrico, ed il rimborso di parte delle rette versate dalle famiglie”