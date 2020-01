Gioiosa Marea, evita un’auto e precipita sulla spiaggia

Un uomo è precipitato dalla strada statale 113 sulla spiaggia sottostante, mentre passeggiava in località “Skino”. E’ stato ricoverato a Messina, in prognosi riservata, ma non si teme per la vita.

I fatti sono verificati stamattina verso le 10.45. Sembra che l’uomo, durante la consueta passeggiata mattutina, sia saltato sul muretto che costeggia la strada, per evitare che un’auto, nell’abbordare una curva, gli venisse addosso. A questo punto ha perso l’equilibrio ed è finito nelle spiaggia sottostante, dopo un volo di svariati metri; per fortuna qualcuno si è accorto di questo era avvenuto e ha allertato i soccorsi. L’uomo è stato condotto al policlinico universitario di Messina. E’ in prognosi riservata, ma non si teme per la vita. Sul fatto indagano i carabinieri.