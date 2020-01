Milazzo, dall’obbligo di dimora in carcere

Dall’obbligo di dimora in carcere. Questo il provvedimento disposto dal gip del tribunale di Barcellona nei confronti di Simone Italiano, 19 anni, messinese.

Lo scorso 8 gennaio era stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, perché ritenuto responsabile dei reati di rapina, lesioni personali e minacce ai danni di un minore, in concorso con altri quattro soggetti. Qualche giorno fa, in orario notturno, è stato sorpreso, da una pattuglia dei carabinieri di Milazzo, fuori dal comune di Barcellona, dal quale aveva l’obbligo di non allontanarsi. Si trovava a bordo di un’autovettura, in compagnia di altri due soggetti, nella totale inosservanza della misura impostagli.

Pertanto il gip ha emesso nei suoi confronti una nuova ordinanza, questa volta di aggravamento della misura cautelare, disponendo il suo trasferimento in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di Milazzo.