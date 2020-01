Catalfamo, capogruppo Lega all’Ars: “Consenso in crescita, in tanti aderiscono al progetto”

Lino Monea di Francavilla, Adelaide Puglia di Gioiosa Marea e Bianca Masi di Piraino. Tre consiglieri comunali hanno deciso di aderire alla Lega anche se, nel caso di Monea (già Sindaco di Francavilla ed ex Presidente del Consiglio provinciale) si tratta di una conferma di adesione al progetto.

I tre sono stati salutati anche dal coordinatore provinciale Matteo Francilia, presente proprio a Barcellona per conoscere i nuovi tesserati.

Soddisfazione per l’On. Antonio Catalfamo, neo-capogruppo della Lega Sicilia presso l’Assemblea Regionale Siciliana: “in tanti stanno aderendo al progetto leghista di Matteo Salvini. Cresce l’entusiasmo e il consenso per dare dignità alle imprese e al made in Sicily. Finalmente si torna a parlare di infrastrutture e di tutele dei nostri prodotti rispetto all’incursione della globalizzazione. Ci lasciamo alle spalle i pregiudizi e le critiche a base di odio: continueremo con il nostro stile, con il nostro lavoro e con l’ascolto del territorio. Il resto verrà da sè come fin qui è stato. Voglio ringraziare e motivare i nuovi amici della Lega e i consiglieri che ieri abbiamo accolto in questa comunità. Nei prossimi giorni ne arriveranno di altri. Matteo Salvini continua a diffondere entusiasmo sui territori.”