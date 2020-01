Capo d’Orlando, incidente sulla Trazzera tra 3 auto. Un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle 9:00, sulla via Trazzera Marina, all’altezza dell’incrocio con via Collica.

Nello scontro coinvolte tre vetture, una Opel, una Alfa Romeo Mito e una Fiat Bravo.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, pare che l’Opel stesse percorrendo la via Trazzera in direzione Messina-Palermo e che stesse svoltando a sinistra in via Saverio Collica, quando si sarebbe scontrata con l’Alfa che proveniva dalla direzione opposta. L’Opel, dopo l’impatto, avrebbe quindi colpito la Fiat Bravo, che transitava accanto, mentre la Mito ha terminato la corsa in un’aiuola.

Nello scontro ad avere la peggio è stato il conducente della Mito, rimasto ferito e trasferito con un ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale di S. Agata Militello, per gli accertamenti del caso.

Sul posto la Polizia Municipale di Capo d’Orlando, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.