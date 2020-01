Aperte le iscrizioni ai casting per “Una Voce per la Sicilia 2020”

Fervono i preparativi per la sesta edizione del programma tv “Una voce per la Sicilia” con la direzione artistica dell’illusionista Emanuele D’Angeli, prodotto dalla “EDA Communication & Events”. Alle tre categorie delle passate edizioni, nelle quali verranno divisi i cantanti scelti, in questa edizione si aggiunge la categoria “Inediti”.

Circa 340 gli artisti iscritti ad oggi che hanno inviato la propria candidatura. Grande novità in questa edizione 2020, le 2 puntate di semifinali da prima serata, quest’anno diventeranno day time, e andranno in onda ogni giorno, per 20 giorni, puntate da 15 minuti, dove ascolteremo i più bravi che hanno superato i casting.

Un grande sforzo da parte della produzione che più che mai crede in questo progetto di rilancio dei giovani Talenti, e di visibilità contreta attraverso la Tv.

Un programma, veloce e dinamico, con una regia televisiva impeccabile, di grande qualità.

Saranno 4 le prime serate che come ogni anno vedranno sfidarsi i giovani talenti più bravi, nel quale verranno decretati i tre vincitori.

Abbiamo parlato della nuova edizione con il Direttore artistico Emanuele D’Angeli.

«E’ difficile come ogni anno. Considerando che si tratta di una competizione cerchiamo sempre di migliorare il meccanismo. Lavoriamo al progetto per mesi.

Confezionare 20 puntate di qualità sarà incredibile, ma ci siamo abituati, dietro c’è molta fatica per portare in televisione un risultato ottimale. ll genere più ascoltato rimane il pop italiano e quello inglese. Anche se io amo la musica italiana.

Sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che molti ragazzi hanno portato dei loro inediti. Infatti per questo motivo quest’anno abbiamo aperto una categoria dedicata.

E’ un gran lavoro, che comporta molta fatica e tempo, produrre un proprio pezzo».

I cantanti dello soccorso anno sono stati giudicati da una giuria d’eccezione come:

-Cecilia Gayle, artista di fama internazionale;

-Fabrizio Berlincioni, autore musicale che ha scritto più di 10 canzoni per Mina. Inoltre, ha collaborato con Adriano Celentano, Fausto Leali e tanti altri. Ha scoperto il Volo, lavorando a “Ti lascio una canzone”. E’ un talent scout molto importante nel panorama musicale;

-Ivan Lazzara, Vocal coach che lavora nel mondo dello spettacolo.

«Tutte e tre i giudici – continua Emanuele D’Angeli – hanno una caratteristica che li rende importanti nei loro ambiti, per cui posso dire con certezza che la giuria è completa.

Per me, è essenziale che i ragazzi da loro abbiano trovato molti consigli costruttivi.

“Una voce per la Sicilia” si differenzia anche per questo aspetto, inoltre è l’unico programma tv trasmesso in 15 tv siciliane».

Per iscriversi ai casting è possibile inviare i propri dati (nome, cognome, età, recapito telefonico e città) all’indirizzo e-mail unavoceperlasicilia@outlook.it oppure attraverso un messaggio privato alla pagina ufficiale Facebook o Instagram “Una Voce per la Sicilia” o chiamando al numero 333 7658881. Maggiori informazioni tramite il canale Youtube o sulla pagina ufficiale Facebook.

Spot Iscrizioni: https://www.facebook.com/540502399410664/posts/2439134556214096/