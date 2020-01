I risultati calcistici del weekend. Pareggia il Sant’Agata, 2-2 nel derby di Acquedolci

L’FC Messina sorride, l’Acr si mangia le mani. Gli uomini di Gabriele hanno superato la Palmese all’ultimo respiro. Finisce 1-0 grazie al gol vittoria di Bevis che regala ai suoi il quarto posto. I giallorossi di Karel Zeman, invece, dopo un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio grazie a una rete di Crucitti dal dischetto, subiscono il ritorno dell’Acireale e perdono con il punteggio di 3-1.

In Eccellenza, il Città di Sant’Agata fa 1-1 in casa del Palazzolo e viene agganciato al secondo posto da Ragusa e Rosolini. Ne approfitta per allungare la capolista Paternò che vince in casa del Santa Croce. Nel girone C di Promozione, brusca frenata casalinga del Milazzo che cede 2-1 al Salmeri contro la Jonica che si porta a un solo punto proprio dai mamertini. Allunga a +10 la capolista Aci Sant’Antonio.

Nel girone B, il pareggio per 2-2 della capolista Acquedolci nel derby contro l’Acquedolcese consente all’Igea di accorciare le distanze dal primo posto. I barcellonesi hanno travolto per 4-1 il Merì e si portano a -3. Pari per 2-2 anche per la Santangiolese, fermata dalla Castelluccese. Frena bruscamente il Gangi, sconfitto per 3-1 a Sinagra. Bel balzo del Rocca di Caprileone che sconfigge 2-1 la Nuova Rinascita Patti.

Cinquina del Gioiosa a Torrenova, mentre il Due Torri sconfigge per 3-1 il Pro Falcone. Il Castelbuono, infine, guadagna 3 punti preziosi a spese della Stefanese.