Basket Serie B, due sconfitte amare per Costa e Torrenova

Sconfitte per le due messinesi nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Nell’anticipo di sabato troppa Firenze per Torrenova, che al PalaEnic viene sconfitta per 77-53.

Priva di capitan Gullo per un problema al piede, la squadra di coach Trullo, che mantiene un record positivo di quattro vittorie e due sconfitte dal suo arrivo, che in settimana aveva sconfitto la Costa nel posticipo, lotta alla pari per tutto il primo tempo per poi subire l’intensità di Firenze al rientro dalla pausa lunga.

Gli ospiti subiscono un break dopo l’intervallo e nonostante provino a rientrare sul finire di terzo parziale, non riescono ad impensierire un’ottima Firenze. Buono l’esordio di Cucco, protagonista di 12 punti e secondo miglior marcatore della squadra dopo Boffelli (14 punti alla sirena finale). Chiude in doppia cifra anche Santucci, autore di 10 punti.

La Costa d’Orlando, dopo la sconfitta con Torrenova, non riesce a risalire la china ed a Cecina comincia il primo quarto andando sotto con un eloquente 35-6 di parziale.

Coach Condello non riesce a trovare le contromisure giuste e alla fine i biancorossi vengono sconfitti per 107-59, non entrando mai in partita. Nonostante le cinque sconfitte consecutive non è ancora tutto perso per la Costa, che resta in zona playoff, ma a soli 4 punti di distanza dal girone infernale dei playout.