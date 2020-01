Torrenova, scappano da posto di blocco e investono un’auto. Fermate due persone

Un 46enne di Sant’Agata di Militello e un 37enne di Alcara Li Fusi questa mattina, intorno alle 11, per sfuggire ad un posto di blocco dei Carabinieri hanno causato un grave incidente stradale in pieno centro a Torrenova.

I due che viaggiavano su una Fiat Bravo erano appena scappati da un posto di blocco dei Carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, in località Piattaforma,sulla SS 113, perché trasportavano oltre 1 kg di marjiuna a bordo.

Dopo la fuga hanno imboccato la via Meli, viaggiando in direzione monte-mare prima di terminare la loro corsa all’incrocio con la via Marco Ioppolo, schiantandosi contro un’Audi che procedeva in direzione Palermo-Messina. L’impatto è stato violentissimo, al punto che la Fiat Bravo è uscita di strada, finendo la sua corsa contro un albero.

Uno dei due giovani è stato fermato subito, mentre l’altro era inizialmente riuscito a fuggire, prima di essere acciuffato e portato in caserma a Sant’Agata di Militello. Ferito in modo lieve il conducente dell’Audi.

Sul posto diverse pattuglie dei Carabinieri, coordinate dal Maggiore Marco Prosperi.

All’interno della fiat bravo è stata rinvenuta della marijuana. I Carabinieri hanno successivamente battuto tutta l’area circostante, alla ricerca di ulteriori dosi di droga.