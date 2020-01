Orlandina, cambi in vista. Intanto Brice Johnson va in Francia

Il -30 nel derby contro Trapani non poteva non avere delle ripercussioni. La pesante sconfitta subita domenica al PalaFantozzi oggi ha portato ad un addio, quello di Brice Johnson.

Il lungo statunitense, classe 1994, andrà in Francia a Roanne, per continuare il campionato nella massima serie d’oltralpe.

Ad ufficializzare l’ingaggio è stata la stessa società francese in un comunicato ufficiale, in cui si legge che Johnson raggiungerà la Francia lunedì.

La Chorale Roanne Basket tient son nouvel intérieur 💪🏽Brice Johnson est attendu lundi à Roanne🎖 NCAA Consensus… Pubblicato da Chorale Roanne Basket su Venerdì 10 gennaio 2020

La società paladina, dal canto suo, non ha ancora ufficializzato nulla e non è dato sapere, al momento, se Johnson prenderà parte alla trasferta di Rieti insieme all’Orlandina Basket. La gara, valevole per la 17esima giornata di Serie A2, si disputerà domani alle 17:00 al PalaSojourner, in diretta su Antenna del Mediterraneo.

Arrivato a Capo d’Orlando nell’agosto del 2019, Johnson ha disputato 16 gare in maglia Orlandina realizzando 17.7 punti di media a partita conditi da 11.3 rimbalzi.

Johnson andrà a sostituire, nelle rotazioni del Roanne, l’infortunato Johndre Jefferson. Il club è attualmente 15esimo nella Pro A francese.

Per quanto riguarda la sostituzione di Johnson nelle rotazioni di coach Sodini, probabilmente qualcosa in più si saprà nei prossimi giorni.