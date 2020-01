Maxi sequestro di novellame tra la Calabria e la Sicilia

I finanzieri della sezione operativa navale di Milazzo hanno sequestrato centosettantatré cassette di polistirolo contenenti ben sette quintali di novellame di sarda; erano privi di qualsiasi tracciabilità e documentazione per certificarne l’origine.

I controlli effettuati dalle Fiamme Gialle presso l’imbarcadero di Messina hanno consentito di scoprire il novellame di pesce azzurro a bordo di un furgone frigorifero proveniente dalla Calabria, presumibilmente destinato al mercato palermitano.

Le violazioni contestate, per importi superiori a 25.000 euro, vanno dalla commercializzazione e detenzione di pescato prodotto ittico privo di documentazione sulla tracciabilità e l’etichettatura, all’inosservanza degli obblighi previsti dalle normative europee e nazionali in materia di trasporto, commercio e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento. Il novellame sequestrato, che dopo la visita sanitaria, è stato giudicato idoneo al consumo alimentare, è stato interamente devoluto in beneficenza ad associazioni caritatevoli locali.