Don Luigi Ciotti incontra gli studenti santagatesi per parlare di legalità

Gli studenti degli Istituti superiori di Sant’Agata Militello hanno incontrato ieri don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera, l’associazione antimafia che si batte per la gestione sociale delle terre confiscate ed impegnata sul tema della legalità.

Un incontro che anticipa la XXV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che sarà celebrata il 21 Marzo, come ha sottolineato la dirigente dell’Istituto Sciascia-Fermi Maria Larissa Bollaci. Davanti ad una platea di 380 alunni degli istituti Sciascia-Fermi e ITIS Torricelli, Ciotti ha trasmesso messaggi di speranza, di coraggio raccontando esperienze di vita attiva, al servizio degli altri e della lotta alla mafia.

Nel quadro dei lavori del progetto “Vedo, Sento e Parlo, Namasté Costituzione!”, le due docenti dell’Istituto ITIS Torricelli Mariangela Gallo e Dominga Rando, coadiuvate dalla prof.ssa Enza Russo, hanno accompagnato gli studenti per presentare il progetto di educazione alla legalità che stanno svolgendo.

Durante l’incontro, la studentessa Marika Di Mirto ha consegnato a Don Ciotti l’elenco di 4 nomi di vittime di mafia che non risultano inseriti nella lista di Libera che non sono stati censiti dagli elenchi ufficiali: sono un lavoratore marocchino, Mohammed El-Duoch, assassinato a Caronia il 12 Dicembre 1989 e tre giovanissimi fratelli, Mauro, Rosario e Angelo Cassata, rispettivamente di 20, 17 e 12 anni d’età, massacrati a colpi di lupara a Tusa nel 1960.

La studentessa Ines Ben Sultane ha presentato il progetto con il quale l’ITIS partecipa al concorso nazionale del MIUR, della Camera e del Senato sul tema della Costituzione: “Stiamo collaborando con gli esercenti pubblici di Sant’Agata per l’esposizione in vetrina degli articoli della Carta fondamentale, stiamo allestendo una performance teatrale itinerante e, in collaborazione con l’Associazione Culturale Mediterraneo, un concorso e una mostra collettiva d’Arte per il ventennale dell’assassinio di Piersanti Mattarella“.

Don Ciotti ha quindi esortato gli studenti e le loro insegnanti a continuare questo percorso educativo perché la Costituzione è l’arma più potente per sconfiggere ogni forma di abuso mafioso. Ma la società civile, ha continuato Ciotti, deve avere fiducia nell’operato delle istituzioni e collaborare con esse.

Gli studenti hanno incontrato anche Vincenzo Agostino, padre dell’agente di polizia Antonio Agostino, assassinato dalla mafia a Villagrazia di Carini, insieme alla moglie Ida Castelluccio. Il signor Agostino ha donato agli studenti dell’ITIS Torricelli una poesia dal titolo significativo: “A un bambino mai nato”, che gli studenti hanno promesso di pubblicare nel sito dedicato.