VIDEO – A Santo Stefano di Camastra si gira “Selfiemania”

La spasmodica affermazione di se attraverso l’immagine divulgata su rete e social, il successo di pubblico e ammiratori, la profonda frattura tra vita reale, spesso arida e ripetitiva e quella virtuale, mostrata agli altri come perfetta, alla ricerca di stima e il consenso.

L’ottavo vizio capitale, quello partorito dal mondo moderno con l’avvento dello smartphone, è il tema del lungo “Selfiemania”, per la regia di Elisabetta Pellini. 5 storie contemporanee, con personaggi intensi, che raccontano come sia divenuto, talvolta pericolosamente, maniacale l’uso e l’abuso dei nuovi canali di comunicazione, accessibili a tutti per proiettare verso gli altri se stessi e, spesso, un se altro. Un argomento che la STEMO PRODUCTION, ha ritenuto meritevole di attenzione a livello internazionale, tanto da riuscire a trovato diversi co-produttori esteri.

Il quinto episodio del lungometraggio, “L’amore nonostante tutto”, vede come set cinematografico S. Stefano di Camastra. Protagonisti della storia di Nonna Letizia, 75enne che diventa un blogger per superare la noia, i grandi Milena Vukotic ed Andrea Roncato, nei panni di Alfonso, suo marito.

Nel video le interviste ai produttori Elly Senger Weiss e Claudio Bucci, l’assessore di Santo Stefano di Camastra Alex Amoroso e ai protagonisti Andrea Roncato e Milena Vukotic.