Rocca di Capri Leone, la scuola calcio Milan Academy si espande

La Scuola Calcio Milan Academy di Rocca di Capri Leone si espande. Tantissime sono infatti le richieste pervenute ai Dirigenti da parte dei bambini del comprensorio, tanto da rendere necessario un ampliamento dell’organico tecnico, con la ricerca di istruttori qualificati Uefa con disponibilità immediata.

«Gli iscritti – dichiara il dirigente Domenico Belvedere – sono cresciuti in maniera esponenziale dall’inizio dell’anno e continueranno ad aumentare. Questo ci “obbliga”, con molto piacere, ad ampliare il nostro organico. L’unica peculiarità è che, essendo affiliati a Milan Academy, necessitiamo di istruttori qualificati Uefa. E’ un atto importante sia per la crescita dei ragazzi, che per quella della nostra scuola calcio.»

È possibile inoltrare la propria candidatura al seguente indirizzo, roccadicaprileone@gmail.com