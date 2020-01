I tifosi dell’Orsa Barcellona avviano una raccolta fondi per aiutare la società

Orsa Basket Barcellona – Cus Catania inizia così con una raccolta fondi spontanea da parte dei tifosi per aiutare la società.

Poi c’è la partita, che davanti ad un centinaio di appassionati, gli orsacchiotti di coach Beto Manzo vincono in tranquillità 92 a 61 con ben 5 uomini in doppia cifra: Sindoni 19, Alberione e Bernath 15, Antoniani 14 e Salvatico 13.

Poi ci sono i numeri che dicono che l’Orsa viaggia più veloce della passata stagione, con una vittoria in più, con tanti giovani che stanno crescendo a vista d’occhio e un terzo posto da tenere stretto in compagnia della Basket School Messina.

Poi c’è la conferenza stampa dove la società annuncia gli ingaggi, per la gioia dei tifosi e di coach Manzo, di Paolo e Matteo Mancasola.

Poi si ritorna a pensare al campionato perché sabato c’è Ragusa – Barcellona, con gli iblei reduci dalla brutta sconfitta contro l’Alfa Catania e pronti all’immediato riscatto.

Ma attenzione perché quando nella città del Longano si pronuncia la parola Ragusa la passione s’infiamma.