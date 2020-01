A Capo d’Orlando arriva “Cavalieri Digitali Academy”, laboratori sul mondo digitale

Cavalieri Digitali diventa “Academy”: laboratori gratuiti e pratici per acquisire competenze digitali partiranno il 25 gennaio. La nuova iniziativa è promossa da Sintagma, l’agenzia di comunicazione con sede a Capo d’Orlando ideatrice dell’evento Cavalieri Digitali.

Il nuovo progetto nasce con l’obiettivo di promuovere e diffondere le competenze digitali sul territorio, grazie ad una serie di laboratori gratuiti durante i quali si parlerà di tematiche legate al mondo del digital, con workshop pratici, con tante nozioni ed esercitazioni.

Al termine di ogni incontro sarà rilasciato un regolare attestato di frequenza. I momenti di formazione sono dedicati ad appassionati ed operatori del settore digital e guideranno i partecipanti fino alla terza edizione di Cavalieri Digitali, che prenderà il via ad Ottobre 2020.

Sabato 25 gennaio si comincerà con un argomento importante per tutti coloro che lavorano con la scrittura sul web: come scrivere titoli che conquistano i lettori già dalle prime parole?.

L’appuntamento è in via Libertà 109, presso lo studio di Sintagma dalle 9.30 in poi. La partecipazione è gratuita ma i posti ancora disponibili sono solo 10. Per prenotare, potete usare il seguente link: https://bit.ly/2Fx4PMl