Messina: ieri la “Befana dei Vigili del Fuoco”, sorrisi e doni per i bambini

La terza edizione della “Befana dei Vigili del Fuoco” si è conclusa oggi con una manifestazione organizzata dai Vigili del Fuoco del Comando di Messina a piazza Duomo.

Già dalle 9 del mattino i partecipanti hanno trovato alcuni mezzi speciali: Autoscala, Autogrù, Autopompaserbatoio, Carro NBCR (per emergenze di tipo Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radioattivo), Carro USAR (per interventi su crolli edifici e altri dissesti statici), attrezzature SAF (speleo-alpino-fluviali), mezzi nautici e attrezzature dei Vigili del Fuoco in bella mostra, di fronte la cattedrale, ed hanno così potuto visitarli e fotografarli da vicino.

I più piccoli, di età compresa fra i 3 e i 12 anni, hanno partecipato a “Pompieropoli”, cimentandosi in un circuito che prevede la discesa dalla pertica, una prova di equilibrio percorrendo una trave, l’attraversamento di un cunicolo, vari ostacoli, fra cui un ponte tibetano e la salita su una scala a portafogli. Al termine del percorso, in cui è prevista la simulazione d’incendio di una casa, i piccoli Pompieri hanno estinto le “fiamme” (fumo artificiale) ed hanno quindi ricevuto il diploma di “Pompiere Junior”.

Alle 10:30 circa, i Vigili del Fuoco presenti sulla piazza hanno dovuto effettuare un intervento molto particolare: la Befana – rimasta bloccata sul campanile del Duomo a seguito di un guasto alla sua scopa speciale – è stata portata in salvo dall’autoscala posizionata sul sagrato.

In realtà, un operatore SAF (che impersonificava la “Befana”), imbragato alla volata dell’autoscala dei Vigili del Fuoco, si è calato sul sagrato lanciando dolciumi ai bambini presenti.

Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco, assieme ai volontari dell’ Associazione A.B.C. Amici dei Bimbi in Corsia, hanno visitato i piccoli degenti dei reparti pediatrici del Policlinico Universitario di Messina, consegnando loro sorrisi e doni accompagnati dalla “Befana VVF” e dalla MiniAPS con un caricamento “speciale” per l’evento (tanti doni e dolciumi).