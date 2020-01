Milazzo. Il 6 gennaio al via l’iniziativa “Dona un libro al tuo ospedale”

“Dona un libro al tuo ospedale”. E’ la manifestazione in programma dal 6 al 13 gennaio all’Ospedale “Fogliani” di Milazzo. La parte introduttiva dell’evento si terrà nel giorno dell’Epifania, nell’androne. Qui sarà possibile donare un libro o una rivista (in buone condizioni). Il materiale raccolto sarà poi collocato in apposite dispense, a disposizione di utenti e visitatori che vorranno usufruirne per alleggerire l’attesa nel contesto ospedaliero.

A dare impulso all’iniziativa è stato il Gruppo di Lavoro Umanizzazione, composto da Domenica Centorrino (Dirigente delle Professioni Sanitarie, Infermieristiche e ostetriche), Angelica Salvo (psicologa) e Giovanna Vinci (assistente sociale specialista), referente per gli Ospedali Riuniti di Milazzo-Barcellona P.G.-Lipari. L’evento ha ottenuto il sostegno della Direzione Medica di Presidio, guidata dal dottor Paolo Cardia. Fondamentale la collaborazione con le organizzazioni del terzo settore Aido, Gruppo Comunale Milazzo “Alba Milazzo”, Admo sezione Milazzo “Manfredi Salemme”, Avulss Milazzo, Comitato Fibromialgici Uniti-Italia Odv, Ass. Culturale “Giovanni Paolo II”, Ass. “Il pozzo di Sicar”, Ass. Lions Club Milazzo, Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo- Isole Eolie.

Le crescenti acquisizioni in campo tecnologico e scientifico, che oggi permettono di trattare anche patologie un tempo incurabili, non possono essere disgiunte nella quotidianità dagli aspetti relazionali e psicologici dell’assistenza. I progetti di umanizzazione si occupano in particolare degli aspetti relativi alla presa in carico e all’assistenza del malato e della sua famiglia, dedicando un focus alle fasce più deboli. L’analisi si è indirizzata in particolare verso le necessità e i bisogni di alcune tipologie di pazienti, considerati fragili (anziani, bambini, famiglie con disagio) che necessitano percorsi di cura personalizzati. Il GLU ha intrapreso diverse iniziative, come quella del 28 settembre 2019 in collaborazione con Cfu Sicilia e Isal per la sensibilizzazione verso le malattie con dolore cronico.

“Pensare anche a chi è più debole ed ha bisogno di un supporto morale mentre sta combattendo una malattia è dovere di una società civile – ha affermato proprio la referente regionale di CFU Sicilia, Nunzia Giaimis che fa parte anche del Comitato Consultivo dell’Asp di Messina – Lancio un appello alla popolazione della provincia: dal 6 al 13 gennaio è possibile donare libri e riviste. Vi aspettiamo nell’androne del Fogliani in questi giorni. Rendiamo più sopportabile il sogiorno ospedaliero di questi nostri fratelli”.