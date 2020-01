Barcellona: Istituto “Militi”, va in appalto la ristrutturazione

È il momento di indire la gara per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del plesso dell’Istituto “Militi” di via Generale Angelo Cambria a Barcellona, che grazie al finanziamento regionale diventerà una scuola moderna e al passo con i tempi.

Il progetto, che prevede una spesa complessiva di oltre un milione di euro, fa parte dei 41 interventi che sono stati finanziati in Sicilia, con il bando che prevede, per gli edifici scolastici, riqualificazione, efficientamento energetico, sicurezza, attrattività, innovatività, accessibilità ed impianti sportivi. Per questo plesso l’Amministrazione era a caccia di finanziamenti, perché l’immobile era incompleto da parecchi anni ed era necessario ristrutturarlo.

Saranno realizzati lavori di rifinitura ed impianti tecnologici, azzerate le barriere architettoniche e saranno allestiti spazi esterni per il gioco e lo sport.

Intanto gli assessori Nino Munafò e Tommaso Pino annunciano che nel Piano triennale dell’edilizia scolastica ci sono altri progetti ritenuti ammissibili che riguardano i lavori di ristrutturazione e di adeguamento dei plessi di Destra Longano, di via Ettore Maiorana e di