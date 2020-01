In arrivo svariati finanziamenti per la provincia di Messina

Portano la data del 31 dicembre 2019 svariati decreti regionali di finanziamento e di impegno somme per strutture e territorio in provincia di Messina.

A Capo d’Orlando 45 mila euro serviranno per i lavori di ripristino dell’impianto di sollevamento fognario 15 in località Tavola Grande e della sede stradale sul tratto di lungomare in via Trazzera Marina che conduce al depuratore comunale orlandino.

19 mila euro riguardano il pagamento delle competenze professionali del progetto sugli interventi di stabilizzazione della frana di Sfaranda a Castell’Umberto, per la realizzazione di paratie drenanti di monte e laterali.

A Sinagra arrivano 60 mila euro, per l’intervento straordinario e urgente di consolidamento e messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno della strada comunale Sinagra – Baronia nella contrada Totoniglio.

Infine un decreto di finanziamento di 75 mila euro per un intervento urgente a causa del movimento franoso del 7 febbraio 2019 verificatosi in contrada Oliva nel comune di Sant’Agata Militello.