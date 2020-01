Floresta, terremoto in giunta. Si dimette l’assessore Nino Ferro

Si è dimesso dalla carica di assessore di Floresta Antonino Ferro. Una scelta che era nell’aria e che Ferro aveva già manifestato di attuare in giunta ai suoi colleghi ed allo stesso sindaco.

“Ringrazio Nino Ferro per quanto fatto, per l’apporto costruttivo fornito in questi mesi di collaborazione” ha sottolineato il sindaco di Floresta Antonino Cappadona, commentando l’ufficializzazione delle sue dimissioni.

Ferro, ex commissario straordinario del Parco dei Nebrodi manteneva l’incarico da sei mesi, costruito verso l’attuazione di alcuni progetti operativi e per l’attuazione di “Ottobrando”.

“Le mie dimissioni sono dettate sia da motivazioni personali e di lavoro”, spiega Ferro che poi punta l’indice “sulla scarsa possibilità che i piccoli comuni, come Floresta, hanno di emergere con i continui tagli che subiscono” specificando di aver “in questi mesi sempre lavorato nell’interesse delle comunità che ho rappresentato e non mi va di tenere calda la poltrona senza possibilità di raggiungere i risultati sperati”.

Poi Antoniono Cappadona aggiunge: “Ai miei detrattori dico che in seno alla giunta non ci sono diatribe. E’ giòà pronto il quarto assessore che prenderà il posto di Nino Ferro in un sereno avvicendarsi di componenti amministrative”.

“Sono sereno – conclude Cappadona – sul futuro politico di Floresta. questo appartiene alle libere scelte dei cittadini, al loro giudizio scevro da interessi”.

Antonino Ferro era stato nominato assessore lo scorso maggio 2019 occupandosi dei settori relativi all’attività delle politiche dello sviluppo montano e delle aree marginali, agricoltura, ambiente, tutela del territorio, finanziamenti comunitari, verde pubblico e decoro urbano.