Cefalù, indicente del 30 dicembre; morto anche il figlio di Nicoletti

Non ce l’ha fatta Giuseppe Nicoletti, 38 anni, figlio di Vincenzo, la prima vittima del terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 30 dicembre, nei pressi dello svincolo autostradale di Cefalù, sulla A/20.

Giuseppe che viaggiava nell’auto insieme al padre, morto sul colpo, era stato estratto vivo dalle lamiere, dopo che la vettura era si è schiantata con violenza contro un autocarro fermo in corsia di emergenza, Era stato ricoverato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’Ospedale Giglio, dove era stato poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per una emorragia interna.

Il 38enne è morto il 31 dicembre per le gravi ferite riportate, lasciando nello sconforto i familiari, che fino alla fine hanno sperato potesse salvarsi e l’intera città di Catanzaro, dove padre e figlio risiedevano ed erano conosciuti e molto stimati.