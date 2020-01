Botti: amputato braccio a un ventenne di Paternó. Diversi feriti in Sicilia

A un ventenne di Paterno, nel Catanese, è stata amputata la mano destra per le ferite riportate a causa dell’esplosione di un grosso petardo che stava maneggiando. L’intervento è avvenuto nell’ospedale Cannizzaro di Catania. All’ospedale Garibaldi un uomo di 76 anni ha avuto amputato un dito della mano sinistra. L’anziano, che vive nel rione Monte Po, ha detto ai medici di essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco. Sui due episodi indagano i carabinieri.

Sei i feriti portati negli ospedali di Palermo per l’esplosione dei botti. I casi più seri riguardano un ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Civico, a causa di ferite alle mani provocate da un petardo, e un uomo che aveva una ferita d’arma da fuoco provocato da un colpo sparato durante i festeggiamenti. Il primo è stato trasportato nel capoluogo siciliano da Trapani, in secondo da San Cataldo, nel Nisseno.

Numerosi gli interventi del vigili del fuoco, soprattutto per incendi di cassonetti: 45 a Palermo e 30 a Catania.