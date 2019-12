Video – Cenone di fine anno, il 71% degli italiani cenerà a casa

Una spesa media che ammonta a poco meno di 100 euro a famiglia. E’ questo il budget degli italiani per il cenone di fine anno, secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’. Ben il 71% degli italiani saluterà il 2019 cenando a casa, in compagnia di parenti e amici, mentre il restante 29% hanno scelto i cenoni al ristorante, in agriturismo e pub. Al via dunque i preparativi e gli acquisti per il menù dell’ultimo dell’anno, per il quale si preferiscono i piatti classici della tradizione, anche se sempre più persone, sono scelgono cibi già pronti.

Immancabili il vino, rigorosamente abbinato alla portata e lo spumante, che – sottolinea la Coldiretti – si conferma come il prodotto irrinunciabile per nove italiani su dieci, seguito a ruota dalle portafortuna per eccellenza, le lenticchie presenti nell’82% dei menu. Da quelle di Castelluccio di Norcia Igp, alle abruzzesi di S.Stefano di Sessanio, dalle Molisane e quelle pugliesi di Altamura, fino alle regionali di Villalba, Leonforte, Ustica e Pantelleria.

Gli italiani mangeranno stasera i classici cotechino e zampone e pesce nazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie e seppie. E mentre il 66% degli italiani ha scelto il salmone arrivato dall’estero, solo il 13% si è permesso le ostriche e il 15% il caviale spesso, però, di produzione nazionale.