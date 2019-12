La burocrazia complica la vita più delle mareggiate, se è vero che pur presentando progetti per tempo e avendo effettuato incontri e ricevuto rassicurazioni, poi ci si ritrova con un pugno di mosche. E’ il caso del progetto che avrebbe dovuto tamponare le mareggiate in contrada Calanovella. Arrivate minacciose le mareggiate, le strutture ricettive sono a rischio come è a rischio anche la riapertura per la prossima stagione estiva.