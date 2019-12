Grave incidente stradale sulla A/18. Diversi feriti

Un rocambolesco incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Acireale, in direzione Messina.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due vetture, un’Alfa Romeo, che ha capottato e una Peugeot che è andata a sbattere contro le barriere di protezione. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Catania ed una squadra dei vigili del fuoco, per liberare gli occupanti delle vetture.

Secondo le prime informazioni nell’incidente sarebbero rimaste ferite diverse persone, che sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale.

Lunghe code si sono formate dallo svincolo di Acireale, con ripercussioni sul traffico veicolare anche in direzione Catania.