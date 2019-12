Barcellona. Danneggiata l’auto di Carmelo Ceraolo

Vile atto ai danni del presidente di Legambiente del Longano, Carmelo Ceraolo.

Ignoti hanno squarciato con tre tagli netti la cappotta della sua autovettura, una MX5 Spider. Il diretto interessato ha presentato denuncia ai Carabinieri.

L’automobile si trovava parcheggiata in Via Salita del Carmine, davanti all’abitazione del docente.

Come raccontato dallo stesso, da qualche giorno si trovava fuori dal garage della sua abitazione per fare spazio al veicolo della sorella che si trova a Barcellona Pozzo di Gotto per trascorrere qualche giorno con i parenti. E proprio la congiunta si è accorta di quanto era accaduto. La Via Salita del Carmine si trova riaperta al transito dei veicoli solo da qualche giorno.

“Non so chi possa essere stato – ha affermato Ceraolo – ma so solo che sono state tante le azioni in qualche modo intimidatorie sia sui mezzi di mia proprietà che sulla mia persona. In questi anni sono stati perpetrati nei miei confronti atti incivili imputabili sicuramente alla mia attività di denuncia”.

Diversi gli attestati di stima e solidarietà all’indirizzo del Presidente del Circolo Legambiente del Longano.