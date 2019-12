Incidente stradale a Pachino, muore il portiere del Rosolini. Aveva 19 anni

Ennesimo incidente mortale in Sicilia. L’impatto terrificante contro un muretto in cemento nel cuore della notte è stato fatale per Nino Malandrino, 19 anni, portiere del Rosolini calcio che viaggiava sulla SP26 Pachino – Rosolini, assieme ad altri due calciatori, F.C., 20 anni, e M. S. 23 anni, entrambi ricoverati in prognosi riservata all’ospedale “Di Maria” di Avola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’impatto è avvenuto poco prima delle 3 di notte, a un chilometro da Pachino, in contrada Luparello. I tre calciatori viaggiavano a bordo di una Fiat 500 e stavano rientrando da una serata trascorsa a Rosolini, quando per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, il conducente ha perso il controllo dell’autovettura, che è finita contro un muretto laterale. Certamente ha contribuito l’asfalto viscido.

Sul posto sono giunti i soccorsi, contattati dai passanti, ma quando è arrivato l’ambulanza per Malandrino non c’era più niente da fare: l’urto è stato fatale. Gli altri due sono stati trasportati al nosocomio di Avola, in prognosi riservata. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri della stazione di Pachino e del Nucleo operativo radiomobile di Noto, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e svolgendo ulteriore accertamenti sul tasso alcolemico del conducente, neo patentato.