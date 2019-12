VIDEO – Piraino: crolla il cordone, a rischio la SS113

Le forti mareggiate che hanno colpito la costa tirrenica negli scorsi giorni hanno creato ingenti danni. A subire le peggiori conseguenze a Piraino è stata la Strada Statale 113, nei pressi della Torre delle Ciavole. Un costone di strada si è letteralmente staccato, crollando sulla spiaggia sottostante.

Su questa importante arteria stradale, già a rischio crollo da diversi anni, nonostante le varie promesse di intervento da parte dell’Anas e delle varie amministrazioni che si sono succedute, non sono stati effettuati interventi degni di tale nome ed è stato fatto passare fin troppo tempo, causandone così il crollo nel giorno di Natale.

Adesso è corsa contro il tempo per mettere in sicurezza quel che resta del costone e garantire la sicurezza per i veicoli che transitano sulla SS113