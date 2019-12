Selezionati i protagonisti del nuovo musical di Piero Di Maria “Radio 76”

Oggi, venerdì 27 dicembre, presso l’Auditorium Borà di Gioiosa Marea si sono svolte le audizioni per trovare i protagonisti del cast del nuovo musical dal titolo “RADIO ’76”.

Un grande evento l’incontro con il direttore d’Orchestra Marco Vito, supervisore dei casting, ed in collaborazione con “On Stage” Accademia di musica e recitazione di Paride Acacia regista e attore di fama nazionale.

Le audizioni promosse dal regista Piero Di Maria si sono svolte in collaborazione con illustri nomi dello spettacolo nazionale. La direzione Musicale è affidata a Max Garrubba e Nino Milia. Per la coreografia coreografie i campioni Italiani e mondiali di danza sportiva Agata Maiorana e Salvatore Caliò.

Per l’opera seconda dell’artista Orlandino Piero Di Maria si sono mobilitati artisti da tutta la Sicilia: “Questo evento – dice Piero Di Maria – è stato l’occasione per scoprire talenti e per parlare di radio, di arte e artisti siciliani”.

Radio 76 Musical celebra la Radio quale mezzo che ha trasformato la cultura e la società, che ha cambiato le abitudini quotidiane di tante persone in ogni angolo del mondo e spero.

“Alla luce dei recenti fatti di cronaca – Continua Piero Di Maria – spero che questo evento possa anche segnare il punto di partenza per fare emergere e idee a tutela di tutti gli artisti che troppo spesso sono incompresi o peggio abbandonati”.