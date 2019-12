Barcellona, stabilizzati 153 lavoratori precari

Un traguardo inseguito, voluto, desiderato e che finalmente vede il suo compimento. Per 153 precari del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto finisce un’era e ne comincia un’altra. Quella nella quale finalmente potranno contare su un contratto a tempo indeterminato.

Alcuni di loro hanno atteso più di trent’anni prima di vedere materializzarsi questo desiderio. Addirittura una di loro, la signora Carmela Fugazzotto, appone la firma sul contratto a tempo indeterminato a 67 anni, al limite dell’età per il pensionamento e dopo praticamente una vita di precariato. I contratti sono stati sottoscritti tra la sala Consiliare di Palazzo Longano e l’Ufficio del personale che si è occupato di tutto l’iter burocratico.

Stamattina due torte per festeggiare e spumante a fiumi per brindare a un traguardo davvero storico. In sala consiliare c’erano il sindaco Roberto Materia, il suo vice Filippo Sottile, il dirigente dell’ufficio ragioneria Elisabetta Bartolone e il funzionario dell’ufficio del personale, Armando Sottile. Adesso si lavora per consentire di far festa anche a 44 lavoratori Asu. Una volta completato l’iter toccherà far festa anche a loro.