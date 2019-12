Consueta cena sociale di Natale mercoledì 18 dicembre al Ristorante “Il Circoletto” per l’Orlandina Basket.

Una serata di festa e divertimento, in cui squadra, staff e sponsor si sono scambiati gli auguri per iniziare al meglio il girone di ritorno.

Un’occasione per rinsaldare il legame tra tutti coloro che ruotano attorno alla società paladina e per passare una serata con gli atleti che la domenica scendono in campo vestendo i colori dell’Orlandina.