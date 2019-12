Barcellona. Pro Sicili@ visita la Casa di solidarietà e accoglienza, scambio di auguri con i volontari

L’Associazione Pro Sicili@, rappresentata da Benedetto Orti Tullo e Antonella Lepro, ha fatto visita alla Casa di Solidarietà e Accoglienza, in Via Garibaldi nel quartiere Pozzo di Gotto. Uno scambio di auguri con i volontari che quotidianamente si spendono all’interno della struttura con i quali i due membri dell’associazione si sono intrattenuti qualche minuto a dialogare sulle tematiche del disagio sociale e sull’importanza del volontariato inteso come missione.

L’associazione ha portato in dono panettoni e pandori e anche succo di melograno, arance rosse e mix di agrumi che saranno condivisi successivamente dagli ospiti della Casa. Pro Sicili@ ha ringraziato il Consigliere Comunale Salvatore Imbesi che ha fornito il suo contributo all’iniziativa.