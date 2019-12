“Prima le squadre italiane”, come se Torrenova non fosse in Italia.

Questa l’incredibile affermazione di un tifoso del Basket Cecina, che durante l’intervallo della gara contro Piombino ha commentato così il risultato della partita tra Montecatini e Cestistica Torrenovese.

Niente altro da aggiungere. Qui il link dove è possibile vedere il video.