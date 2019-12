Capo d’Orlando, stasera alla Pinacoteca il concerto di Natale con Luciana Turina

Eccezionale serata, organizzata dalla Pro Loco di Capo d’Orlando del presidente Salvatore Monastra, insieme all’Associazione Piccadilly, alla Pinacoteca Comunale orlandina.

“Una voce e un piano per un Natale in Opera” il titolo del concerto, fissto per stasera, lunedì 23 dicembre alle ore 19:00, in cui protagoniste saranno le arie d’opera Nazionali e internazionali in tema natalizio.

La soprano Felicia Bongiovannni e la pianista Azzurra Moscia delizieranno il pubblico orlandino, con la straordinaria partecipazione di Luciana Turina, vincitrice dell’edizione del 1965 del Festival di Castrocaro con la sua “Come ti vorrei”.

La vittoria gli valse il dirittto a partecipare all’edizione del 1966 del Festival di Sanremo, nel quale propose Dipendesse da me.